Ook Akasa Air komt met Indiase mega-order

De CEO van de Indiase luchtvaartmaatschappij Akasa Air heeft in een interview bevestigd dat de luchtvaartmaatschappij op schema ligt om tegen het einde van 2023 een megabestelling te plaatsen voor nieuwe toestellen. Volgens de maatschappij gaat het om ‘triple digits’.

Na Air India en IndiGo komt er naar alle waarschijnlijkheid een derde Indiase maatschappij met een mega-order. Vinay Dube, de oprichter van Akasa Air, heeft aangegeven tegen het einde van dit jaar een bestelling te zullen plaatsen in de ‘triple digits’. Ook zal de luchtvaartmaatschappij internationale vluchten gaan uitvoeren rond het einde van 2023.

Het nieuws over een grote vliegtuigbestelling van Akasa Air is al maandenlang een gerucht. In maart 2023 gaf Dube een hint dat de luchtvaartmaatschappij een grote bestelling voor vliegtuigen zal plaatsen en 300 piloten zal werven. ‘Aan het einde van het jaar zullen we een grote bestelling voor vliegtuigen plaatsen. Ik ga het aantal niet bekendmaken, maar de bestelling zal in driecijferige aantallen zijn en het zal significant zijn’ zei Dube toen.

Akasa Air

Akasa Air werd gelanceerd in 2022 als budgetmaatschappij met Mumbai als thuishaven. De maatschappij begon met een 737-8 en exploiteert nu een vloot van 19 vliegtuigen naar 16 bestemmingen binnen India. Het bedrijf heeft nog meerdere orders openstaan. Zo liet de maatschappij op de Paris Air Show in juni weten een bestaande bestelling van Boeing 737 MAX-vliegtuigen te vergroten door nog eens vier 737-8-jets aan te schaffen.