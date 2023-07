Terugroepactie voor meer dan duizend Airbus A320neo-motoren

De Amerikaanse motorfabrikant Pratt & Whitney heeft een terugroepactie gestart voor 1200 van haar PW1100G-motoren, die primair worden gebruikt door de Airbus A320neo.

In enkele motoren zouden microscopische scheurtjes zijn aangetroffen in de turbinebladen. Pratt & Whitney zelf heeft de exacte aanleiding voor de terugroepactie, die door de EASA en de FAA aan luchtvaartmaatschappijen is doorgegeven, nog niet bekendgemaakt.

Alle 1200 motoren moeten binnen een jaar worden geïnspecteerd, waardoor een grote hoeveelheid vliegtuigen tijdelijk aan de grond zal moeten staan. Binnen Europa worden geen significante verstoringen verwacht door de terugroepactie. De meeste Europese gebruikers van de A320neo hebben gekozen voor een andere motoroptie, namelijk de CFM LEAP-1A. Ook de A320’s van KLM en Transavia, die over enkele maanden worden geleverd, worden voorzien van CFM-motoren.

De problemen met de PW-1100G spelen al langer. In mei gaf het inmiddels failiette Go First, een budgetmaatschappij uit India, de PW-1100G motoren de schuld van haar financiële problemen. Go First stelt dat het lange tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond heeft moeten houden vanwege motorproblemen. Daarnaast wilde Pratt & Whitney geen leasemotoren leveren, wat volgens Go First heeft geleid tot het faillissement. Het bedrijf onderneemt momenteel juridische stappen tegen Pratt & Whitney, zo meldt Reuters.