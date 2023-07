Twente Airport wordt toch geen vakantieluchthaven

De Enschedese gemeenteraad heeft toch besloten het plan om van Twente Airport een vakantieluchthaven te maken niet door te zetten, meldt RTV Oost. Het vliegveld zou nooit winstgevend worden.

Een meerderheid van de Enschedese gemeenteraad stemde in december 2022 voor een onderzoek naar vakantievluchten vanaf Twente Airport. Het besluit stuitte direct op veel kritiek. Tien jaar eerder werd namelijk ook al een poging gedaan weer een volwaardige luchthaven van Twente Airport te maken. Henri Roode, raadslid namens de ChristenUnie, vroeg zich af of men wel had geleerd van de mislukte poging. Toch zag het overgrote deel van de raad potentie in een burgerluchthaven in de regio.

Het bedrijf, Airport Creators dat de afgelopen zeven maanden onderzoek deed naar het vliegveld, kwam tot de conclusie dat er kostbare investeringen nodig zijn om het terrein te transformeren tot een volwaardige luchthaven. Daarnaast is de verwachting dat Twente Airport in dat scenario nooit winstgevend wordt en miljoenen euro’s verlies lijdt. Tevens denkt het bedrijf, evenals enkele raadsleden, dat er weinig draagvlak is voor een commercieel vliegveld. Zo wordt de luchthaven Münster-Osnabrück (FMO) veelvuldig als alternatief genoemd.

Investering

Volgens Airport Creators is er wel het een en ander nodig om van Twente Airport een vakantieluchthaven te maken. Er moet een nieuwe terminal komen. Momenteel beschikt het vliegveld slechts over een klein havengebouw met een kantine en enkele kantoorruimtes. Het huidige platform moet worden uitgebreid om grotere vliegtuigen te kunnen afhandelen. Ook moet de start- en landingsbaan binnen drie tot vijf jaar worden vernieuwd. Tot slot heeft de luchthaven geen luchtverkeersleiding. Totale kosten: 5,5 miljoen tot 14,4 miljoen euro, afhankelijk van de grootte van het vliegveld. Het huidige platform met havengebouw van Twente Airport © Tim Volmer

Ambitie

De gemeenteraad besloot aan de hand van de onderzoeksconclusie dat Twente Airport toch geen vakantieluchthaven moet worden. Ondanks het onderzoek is het nooit de ambitie van het vliegveld geweest om grootschalig commercieel te gaan vliegen. Wethouder Jeroen Diepemaat geeft aan dat het de ambitie van de luchthaven is door te groeien naar meer zakelijke luchtvaart en elektrisch vliegen. Daarnaast wil het vliegveld zich ontwikkelen als testluchthaven.