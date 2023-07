Airbus en Boeing moeten aanpoten

Boeing en Airbus gaan beide de vliegtuigproductie opvoeren. Mooie ordercijfers door een aantrekkende markt zorgen voor vertrouwen bij de bedrijven.

De verkoop van passagiers- en vrachtvliegtuigen verloopt voorspoedig, zoals blijkt uit de ordercijfers voor het afgelopen kwartaal. Grote orders kwamen binnen bij zowel Boeing als Airbus. Om deze bestellingen om te zetten in opgeleverde toestellen moeten elkaars concurrenten hard aan de slag.

Airbus

Airbus heeft enorme orders ontvangen en de Europese vliegtuigbouwer is bezig met het verhogen van de productie, nu er steeds minder tekorten zijn aan materialen. In de eerste helft van het jaar slaagde Airbus erin 316 vliegtuigen af te leveren. Het bedrijf bevestigt dat het doel is dit jaar in totaal 720 toestellen aan klanten over te dragen. En voorlopig is de vliegtuigbouwer niet klaar. Tijdens de luchtvaartshow van Parijs eerder dit jaar ontving Airbus alleen al orders voor meer dan 800 vliegtuigen. Volgens topman Guillaume Fury is dit te danken aan de groei van de luchtvaartsector, maar ook aan luchtvaartmaatschappijen die sneller investeren in zuinigere vliegtuigen om brandstof te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien ontvangt Airbus pas betaling wanneer een toestel wordt afgeleverd.

Boeing

Niet alleen Airbus gaat hard aan het werk, ook rivaal Boeing heeft plannen de productie op te voeren. Zowel de 737 MAX als de 787 Dreamliner gaan de komende jaren meer geproduceerd worden. Boeing heeft vertrouwen in het marktperspectief voor beide types, die de afgelopen jaren onder kritisch toezicht hebben gestaan. Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, zal Boeing de productie de komende jaren opschroeven. De 737 MAX moet binnenkort met 38 toestellen per maand uit de fabriek rollen, in plaats van 31. Tegen 2025/2026 zal dat niveau zelfs 50 toestellen per maand zijn.