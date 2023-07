Keert de legendarische Catalina terug?

Catalina Aircraft heeft deze week de terugkeer van het legendarische vliegtuig aangekondigd als de Catalina II Amphibious Turboprop.

Catalina Aircraft is gestart met het werk aan de ‘Next Generation Amphibious Aircraft (NGAA) Catalina II’, een tweemotorig amfibisch watervliegtuig met turboprops, en staat nu klaar om pre-orders te accepteren als onderdeel van dit programma.

De Catalina II is gebouwd volgens de ontwerpprincipes van de 28-5ACF Catalina, een amfibisch watervliegtuig, dat al is gecertificeerd door de Amerikaanse Federal Aviation Administration en Transport Canada. Het bedrijf introduceert twee nieuwe productievarianten, namelijk de NGAA Civilian Variant en de NGAA Special Use Variant. Deze varianten zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van amfibische operaties in de particuliere, commerciële, overheids- en militaire sectoren.

De Civilian Variant is geschikt voor ‘sea state 2’ met windsnelheden tot 6 knopen en matige golfslag. Het kan plaats bieden aan maximaal 34 passagiers. De Special Use Variant is ontworpen voor overheids- en militaire behoeften. Deze uitvoering kan onder zwaardere omstandigheden ingezet worden.

‘De interesse in de terugkeer van dit legendarische amfibische toestel is buitengewoon groot’, meldt Lawrence Reece, president van Catalina Aircraft, in een persbericht. ‘We kijken ernaar uit om dit programma snel voort te zetten.’ Hoewel specifieke prijsdetails nog niet zijn aangekondigd, verwacht het bedrijf dat de leveringen zullen beginnen in 2029.

Legendarische vliegboot

De Consolidated PBY Catalina, is een iconisch watervliegtuig dat een belangrijke rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna. Ontworpen en gebouwd door de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Consolidated Aircraft, maakte het toestel zijn eerste vlucht in 1935. Het werd gebruikt voor verschillende taken, variërend van maritieme verkenning op lange afstand, onderzeebootbestrijding, zoek- en reddingsoperaties, tot transporttaken. De productie stopte in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Catalina in verschillende militaire en civiele capaciteiten dienen. Door Nederland werden de vliegboten in Nederlands-Indië ingezet.



In 2018 werd de laatste nog luchtwaardige Catalina die zich nog in Nederland bevond, verkocht aan Amerika. Er staat nog wel een Catalina in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, maar dit toestel kan niet vliegen.