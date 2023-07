‘VS bouwen geborgen UFO’s na’

Een voormalig majoor van de Amerikaanse luchtmacht heeft voor het Congres verklaard dat de Verenigde Staten over een geheim programma beschikken om UFO’s te bergen en vervolgens na te maken.

David Grusch getuigde woensdag voor een speciale senaatscommissie over ‘UAP’s’ (ongeïdentificeerde luchtfenomenen), de officiële term die de Amerikaanse overheid gebruikt in plaats van UFO’s. Zowel Democraten als Republikeinen drongen de afgelopen jaren aan op meer onderzoek naar deze luchtfenomenen, gezien het als een kwestie van nationale veiligheid wordt beschouwd, omdat de waarnemingen van UAP’s mogelijk verband kunnen houden met vijandige activiteiten tegen de VS.

Grusch, die eerder werkzaam was bij het National Reconnaissance Office, het bureau dat verantwoordelijk is voor Amerikaanse spionagesatellieten, beweerde dat hij in 2019 door het hoofd van een UAP-taskforce werd gevraagd om geheime programma’s met betrekking tot de missie van de werkgroep te identificeren. Hij kwam toen op de hoogte van het bestaan van een langlopend programma om gecrashte UAP’s te bergen en ze na te maken, maar hij kreeg geen toegang tot het programma zelf. Daarnaast antwoordde Grusch op vragen van het Congres dat de VS waarschijnlijk al sinds de jaren 30 op de hoogte is van ‘niet-menselijke’ activiteiten, en hij verklaarde dat hij als klokkenluider naar voren kwam met zijn bevindingen, wat leidde tot vergeldingsmaatregelen tegen hem.

Pentagon

Het Pentagon heeft de beweringen van Grusch resoluut ontkend en stelde dat onderzoekers geen verifieerbare informatie hebben gevonden om te bevestigen dat dergelijke programma’s voor het bezit of namaken van buitenaards materiaal in het verleden of heden hebben bestaan. Het Pentagon heeft honderden nieuwe rapporten over ufo’s ontvangen, maar momenteel zijn er geen aanwijzingen dat alle waargenomen objecten van buitenaardse oorsprong zijn. Ze beschouwen elk ongeautoriseerd object in het luchtruim als een bedreiging voor de veiligheid.

