A330 voorlopig nog niet met pensioen bij KLM

KLM heeft besloten langer gebruik te gaan maken van de Airbus A330-toestellen. In 2019 verklaarde de vorige CEO, Pieter Elbers, nog dat deze vliegtuigen uiterlijk in 2025 buiten dienst zouden worden gesteld en dat KLM volledig zou overstappen naar een vloot van Boeing 787/777 widebody-vliegtuigen. Daar komt de maatschappij nu op terug.

Dat KLM voorlopig niet overgaat tot uitfasering van de A330’s komt doordat er nog onvoldoende vervangende vliegtuigen zijn besteld. Momenteel heeft de maatschappij elf A330-toestellen in dienst, terwijl er slechts vijf Boeing 787-10’s voor widebody-passagiersvliegtuigen in bestelling zijn. Het plan is nu dat de A330-200’s in dienst blijven tot 2027/2028, terwijl de iets grotere en jongere 300’s tot 2029 actief zullen zijn, aldus de VNC.

De A330’s beginnen op leeftijd te raken: ze zijn tussen de negen en achttien jaar oud en lawaaieriger en minder efficiënt dan de modernere 787’s. Een ander minpunt is dat de A330’s aan boord niet over rustbedden beschikken voor de bemanning. Vanwege het besluit ze tot 2029 in dienst te houden, eist de vakbond VNC nu dat deze bedden alsnog worden geïnstalleerd, conform de afspraak dat elk nieuw ICA-vliegtuigtype uitgerust moet zijn met een horizontale rustgelegenheid. Deze eis wordt meegenomen in de toch al moeizame cao-onderhandelingen.

A330 en KLM

Sinds 2005 vliegt KLM met de Airbus A330 – 200. Met ruimte voor 268 passagiers maakt dit type Airbus voornamelijk vluchten naar intercontinentale bestemmingen, zoals Abu Dhabi, Muscat, Bahrein, Fortaleza en Edmonton. In 2012 werd de Airbus A330-300 aan de vloot toegevoegd. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide vliegtuigen, maar een belangrijk verschil is de lengte: de Airbus A330-300 is langer dan de -200 en heeft dan ook tien ramen extra. De langere versie wordt vooral ingezet op de trajecten naar Boston, Lagos of Calgary.