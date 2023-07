Hoe zag de eerste helft van 2023 eruit voor KLM?

In de door inflatie geplaagde eerste helft van 2023 behaalde de KLM Groep een omzet van € 5,6 miljard, wat een groei van twintig procent betekent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst van € 266 miljoen in 2022 (inclusief een NOW-bijdrage van € 138 miljoen in het eerste kwartaal) daalde naar € 129 miljoen dit jaar. Zonder de NOW-bijdrage meegerekend, zou de operationele winst gelijk zijn gebleven. De capaciteit, afgemeten aan het aantal vluchten, bereikte 88 procent van het niveau van topjaar 2019.

Wat betreft de omzet speelt inflatie zowel een positieve als negatieve rol. Door de gestegen prijzen van bijna alle goederen in het afgelopen kwartaal houden consumenten minder geld over voor vliegtickets, wat uiteraard de vraag en omzet drukt. Echter, de consumenten die wel tickets kopen, betalen dankzij de inflatie meer per ticket, waardoor de omzet toeneemt.

KLM Groep CEO, Marjan Rintel noemt problemen met het bagagesysteem op Schiphol, vertragingen en annuleringen in verband met de storm Poly, personeelstekorten en onderhoudsproblemen als factoren die de omzet drukten. Ze geeft aan dat daardoor de operationele winst niet op het gewenste niveau uitkwam. Daartegenover staat dat de meivakantie vanaf Schiphol in vergelijking met vorig jaar beter verliep, wat de positieve cijfers ten goede komt.

Transavia en vracht

Ondanks dat het aantal passagiers voor Transavia met 12,8 procent toenam, draagt zij echter niet bij aan de winstgevende cijfers van de groep. Het nettoresultaat over het tweede kwartaal was € 0, break-even dus. Over het eerste halfjaar van 2023 leed Transavia een verlies van € 172 miljoen. Gezien de capaciteitsproblemen waar Transavia de afgelopen maanden mee te maken kreeg, komen deze cijfers niet als een verrassing.

In overeenstemming met de wereldwijde trend vallen de resultaten van het vrachtvervoer tegen. Tijdens de coronapandemie nam de vraag naar luchtvracht sterk toe, maar sindsdien nam de omzet af. Zowel de prijs per kilo als het totale volume neemt structureel af. Dit resulteerde voor Air France-KLM in een omzetdaling van 33,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ondanks deze daling leverde het vervoer van vracht nog wel een nettowinst op. Doordat veel vracht als belly freight, in het ruim van passagiersvliegtuigen, wordt vervoerd, hoeft een daling van de hoeveelheid vervoerde vracht niet direct tot verliezen bij de vrachtafdeling te leiden.

Lees hier het volledige verslag van het twee kwartaal van 2023 voor Air France-KLM.