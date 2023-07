Zorgen om ultrafijnstof rond MAA

Bij Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn hoge concentraties ultrafijnstof in de lucht waargenomen. Experts beschouwen dit als een ‘verontrustend hoge blootstelling’ aan dit type fijnstof. Deze situatie baart hen zorgen over de slechte luchtkwaliteit rondom het vliegveld.

Tijdens het starten en landen van vliegtuigen op Maastricht Aachen Airport komen giftige uitlaatgassen vrij. Drie gezinnen die naast het vliegveld wonen, wilden meer inzicht krijgen in wat zij dagelijks inademen. Hierop is een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de gassen hoge piekconcentraties ultrafijnstof bevatten.

Aan het huis van John Huizinga dat zich op 140 meter van de start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport bevindt, heeft drie maanden lang meetapparatuur gehangen. “Wij ervaren sinds 2017, toen het vrachtverkeer plotseling snel groeide, een toenemende overlast van stank van onverbrande kerosine. Vooral de taxiënde vliegtuigen zorgen voor overlast. Dat taxiën duurt minuten lang. Die kerosinelucht blijft heel lang hangen,” vertelt de gepensioneerde luchtverkeersleider van MAA aan EenVandaag.

Ultrafijnstof

Ultrafijnstof is nog kleiner dan fijnstof en bestaat uit minuscule stof- en roetdeeltjes, die 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter. Het ontstaat door de verbranding van kerosine en belandt in de lucht via de uitlaatgassen van vliegtuigen. Gedurende drie maanden heeft Sensornet, een organisatie waar ook de provincie Limburg mee samenwerkt, de concentraties (ultra)fijnstof gemeten, precies naast de start- en landingsbaan waar John Huizinga. Het ingenieursbureau DGMR uit Den Haag heeft vervolgens de betekenis van deze metingen onderzocht.

Gezondheidsrisico’s

Hoogleraar toxicologie Paul Borm heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof. “Ja, ik schrok van de uitslagen. Hier worden pieken gemeten aan de rand van het vliegveld die ver over 200.000 deeltjes per kubieke centimeter zitten. En naar 400.000 gaan. Er is zelfs een piek van 800.000 deeltjes. Terwijl de gangbare norm voor blootstelling aan ultrafijnstof 20.000 deeltjes per kubieke centimeter bedraagt.” Borm maakt zich dan ook zorgen om de situatie rond Maastricht Aachen Airport. Op basis van de actuele kennis concludeert de Gezondheidsraad dat er aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof het risico op hart- en vaatziekten vergroot, aldus de toxicoloog. Bovendien zijn er aanwijzingen voor een verhoogde kans op het ontstaan van luchtwegaandoeningen en een negatieve invloed op de gezondheid van ongeboren kinderen.

De luchtkwaliteit in de provincie Limburg laat over het algemeen te wensen over. Aan het begin van dit jaar presenteerden de GGD en provincie een onderzoek dat dit duidelijk aantoonde. Uit het rapport kwamen twee belangrijke conclusies naar voren: de buitenlucht die inwoners van Limburg inademen is vergelijkbaar met het passief roken van vier tot vijf sigaretten per dag. De rol van MAA hierin moet nog nader worden onderzocht.

Onderzoek medewerkers

Een woordvoerder van MAA heeft gemeld dat het vliegveld vorig jaar heeft onderzocht in welke situaties de medewerkers worden blootgesteld aan verhoogde concentraties ultrafijnstof op het platform en in de brandweerkazerne. Dit onderzoek omvatte onder andere persoonlijke metingen op het lichaam en in de nabijheid van de medewerkers. De luchthaven nam al eerder verschillende maatregelen om het personeel te beschermen.