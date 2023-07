Marechaussee neemt wapen in beslag van 14-jarige

De marechaussee van Schiphol trof gisteren een airsoft-wapen aan in de koffer van een jeugdige reiziger. Het is in beslag genomen.

De tiener wilde de koffer inchecken, wat betekent dat het airsoft-geweer zou meegaan in de ruimbagage van het vliegtuig. Van binnen zijn airsoft-wapens alleen geschikt voor het schieten met ongevaarlijke, biologisch afbreekbare lichte plastic balletjes. Van buiten lijken het echter realistische kopieën van vuurwapens en zodoende vallen ze onder de Wet Wapens en Munitie. Voor het vervoer gelden dan ook strenge regels. Zo moet de eigenaar het adres waar hij of zij naar toe wil bij De Nederlandse Airsoft Sportbond online aanmelden als evenement. Het wapen moet vervoerd worden in een afgesloten tas of koffer. En het belangrijkste nog voor de veertienjarige op Schiphol: je moet volwassen zijn. Volgens de Koninklijke Marechaussee (KMar) was de tiener duidelijk niet op de hoogte van deze regels.

In overleg met de officier van justitie is besloten dat de jonge wapenbezitter verder geen straf krijgt. Hij is het geweer, dat sprekend lijkt op een Heckler en Koch G36, wel kwijt.