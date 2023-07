Staking Ryanair toch mét schadevergoeding

Dit weekend annuleert vliegmaatschappij Ryanair opnieuw bijna honderd vluchten vanaf de Belgische luchthaven Charleroi. De getroffen vluchten zijn voornamelijk vakantiebestemmingen, zoals Venetië, Nîmes en Tanger.

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft al lange tijd te maken met stakingen van ontevreden vliegers. Ook tijdens deze drukke zomerperiode worden die voortgezet. Op zaterdag zullen zeker vijftig vluchten van Ryanair geannuleerd worden. Op zondag worden dat er minstens 46, laat de luchthaven Charleroi weten. Het vliegveld, gelegen ten zuiden van Brussel, wordt ook veel gebruikt door Nederlandse reizigers. Behalve vluchten naar Venetië, Nîmes en Tanger worden ook de bestemmingen Riga, Biarritz en Sevilla getroffen.

De staking betreft alleen Ryanair-vluchten die worden uitgevoerd door Belgische piloten. Andere vluchten van de luchtvaartmaatschappij gaan zoals gepland. Reizigers worden geadviseerd om regelmatig de websites van Ryanair en de luchthaven te controleren om eventuele veranderingen in hun situatie te zien. Het conflict tussen de werknemers en Ryanair gaat onder andere over hogere lonen. Piloten vinden dat zij daar recht op hebben nu de luchtvaartsector weer aantrekt en zij tijdens de coronapandemie salarisverlagingen hebben geaccepteerd. Er zijn ook problemen met de rusttijden. De vliegers zijn van plan deze zomer meerdere keren kort te staken totdat er een akkoord is bereikt met Ryanair.

‘Foutje in de mail’

Ryanair is verplicht getroffen klanten kosteloos een andere vlucht aan te bieden. Als dit niet past in de planning van de klant, kan die ook een terugbetaling van het geld aanvragen. De getroffen passagiers zijn al op de hoogte gebracht, zoals vermeld op de website van Ryanair. Eerst liet de budgetmaatschappij weten dat de gedupeerden geen recht hadden op enige compensatie, hoewel dat wél moet volgens de Europese Verordening. Maar na flink wat protest trok Ryanair dit bericht terug. Het zou gaan om ‘een foutje in de mail’.