Transavia slecht voor cijfers KLM

De halfjaarcijfers van KLM vallen tegen. In het eerste halfjaar behaalde de KLM-groep een brutowinst van € 129 miljoen, terwijl zustermaatschappij Air France een resultaat van € 301 miljoen boekte. Onder andere problemen bij dochtermaatschappij Transavia spelen de nationale luchtvaartmaatschappij parten.

Hoewel de omzet van KLM in het tweede kwartaal met 12% steeg, bleef de operationele winst vrijwel gelijk. De hogere ticketprijzen werden niet volledig benut vanwege vlootproblemen bij zowel KLM zelf als bij budgetdochter Transavia. Hierdoor was de operationele marge bij KLM zelfs lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er totale chaos op Schiphol heerste.

In Nederland moest Transavia in de afgelopen maanden vluchten annuleren vanwege een tekort aan vliegtuigen. In Frankrijk werd de luchtvaart gehinderd door stakingen van de luchtverkeersleiding. Bij Cityhopper ondervond men problemen met de Embraer-vliegtuigen, wat leidde tot geannuleerde vluchten.

Lichtpuntjes

Ondanks de tegenvaller toont Air France-KLM zich optimistisch. Topman Ben Smith uit zich tevreden dat de problemen op Schiphol en de luchthavens van Parijs nu zijn opgelost. Hij beschouwt dit seizoen als een soort test voor de Olympische Spelen die volgend jaar in Parijs worden gehouden, waar Air France sponsor van is. Ook kijkt het concern tevreden naar de aantrekkende markt. Zo waren de vliegtuigen de afgelopen periode voller en betaalden passagiers meer voor hun tickets. Dit kwam door hogere ticketprijzen om de inflatie te compenseren en omdat passagiers meer wilden betalen voor een zitplaats met extra ruimte. KLM is bezig met het upgraden van de hele intercontinentale vloot met een nieuwe klasse tussen de zaken- en toeristenklasse. Ook heeft Air France-KLM ogenschijnlijk nog geen last van een afnemende vraag door de hoge inflatie; de boekingen gaan net zo snel of zelfs sneller dan vorig jaar. Het concern houdt daarom vast aan de eerder uitgesproken verwachtingen voor dit hele jaar. Bovendien verwacht Air France-KLM volgend jaar qua capaciteit weer op het niveau van voor de coronacrisis te zitten of zelfs daarboven.

