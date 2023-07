VS berispt Rusland na incident met Reaper

De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, roept Rusland op zich te houden aan de luchtvaartregels en te stoppen met ‘onverantwoordelijk gedrag’. Hiermee reageerde hij op een Russische aanval op een Amerikaanse Reaper-drone in Syrië.

Het Amerikaanse leger zei dat een drone van het type MQ-9 ‘Reaper’ boven Syrië “ernstige” beschadigingen opliep toen deze eerder deze week werd geraakt door een flare, afgevuurd door een Russisch gevechtsvliegtuig. De propeller van de drone raakte ernstig beschadigd. Het is het meest recente incident in een reeks van confrontaties tussen Russische en Amerikaanse militaire vliegtuigen in de regio.

‘We roepen de Russische regering op ervoor te zorgen dat ze hun troepen instrueren zich aan de luchtvaartregels te houden en ervoor te zorgen dat ze dit onverantwoordelijke gedrag staken,’ zei Austin toen hem werd gevraagd naar het incident tijdens een persconferentie in Brisbane, Australië.

Austin en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zijn in Australië voor de jaarlijkse Australia-U.S. Ministerial dialogue (AUSMIN), een top met ministers van beide landen.

‘We zullen via de gebruikelijke kanalen onze bezorgdheid blijven uiten en we zullen indien nodig blijven communiceren op het allerhoogste niveau. Maar nogmaals, we zullen blijven opereren zoals we altijd hebben gedaan in het luchtruim en we zullen onze belangen en middelen beschermen,’ aldus Austin.