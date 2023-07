Frontier Airlines verdacht van ‘bagagefraude’

Een Amerikaanse vrouw heeft een rechtszaak aangespannen tegen low-cost maatschappij Frontier Airlines. Ze beschuldigt het bedrijf van het misleiden van consumenten.

Frontier ontving onlangs veel kritiek omtrent de regels voor handbagage. Zo zou het personeel bagagestukken die volgens de regels wel passen in de meetbakken die op luchthavens staan, toch vaak niet toelaten om zo extra inkomsten te genereren. Reden voor een vrouw uit Florida om hiervoor een rechtszaak aan te spannen. Volgens haar misleidt Frontier consumenten met ‘frauduleuze en onterechte kosten’.

Het probleem ligt bij de meetbakken die Frontier gebruikt. In een brief van 21 pagina’s stelt de aanklaagster dat hun meetbakken in het echt kleiner zijn dan wat er op de site staat beschreven. Als voorbeeld neemt ze de meetbakken van Spirit Airlines. Die airline hanteert dezelfde regels voor bagageafmetingen als Frontier. Volgens de vrouw passen haar bagagestukken wel in de meetbakken van Spirit. De aangeklaagde maatschappij heeft nog niet openbaar gereageerd op de beschuldigingen.

EasyJet

Om te voorkomen dat passagiers te grote bagagestukken meenemen zou Frontier hetzelfde kunnen doen als easyJet. De Europese maatschappij heeft een slimme app ontwikkeld die de afmetingen van je handbagage scant. Zo kun je thuis makkelijk bepalen of je tas of koffer binnen de maximale afmetingen van handbagage past. De app is voorlopig alleen toegankelijk voor iOS-gebruikers. Ook KLM beschikte in het verleden over een dergelijke functie.