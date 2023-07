Politie grijpt in bij overboekte Wizz Air-vlucht

Donderdag was het cabinepersoneel van een Wizz Air-vlucht genoodzaakt de politie te bellen nadat een passagier het toestel weigerde te verlaten.

Een Wizz Air-vlucht stond donderdagavond gepland om rond 9 uur te vertrekken vanaf Sandefjord Airport, 90 kilometer ten zuiden van Oslo. De vlucht naar Boekarest liep uiteindelijk drie uur vertraging op door het gedrag van een woedend geworden passagier. De situatie ontstond nadat duidelijk werd dat het vliegtuig overboekt was. Het personeel van de maatschappij vroeg of drie passagiers het toestel konden verlaten. Twee reizigers boden vrijwillig aan van boord te gaan. Ze werden gecompenseerd met hotelovernachtingen en een ticket voor de volgende vlucht twee dagen later.

Omdat de vlucht nog steeds te vol zat, vroeg de crew nog een passagier het toestel te verlaten. De man van ongeveer 60 jaar oud weigerde gehoor te geven aan de oproep van het personeel en eiste dat hij met de vlucht mee ging. Hierop boden andere passagiers aan van boord te gaan, mits zij daarvoor een forse vergoeding ontvingen, bovenop de eerder verleende compensatie aan de twee vrijwillig uitgestapte reizigers. Wizz Air was daarentegen niet bereid verder te vergoeden en bleef de 60-jarige man vragen het vliegtuig te verlaten.

Politie

De Wizz Air-vlucht was al enige tijd vertraagd, waardoor medepassagiers de man uitjouwden omdat hij niet naar de crew luisterde. Uiteindelijk belde het cabinepersoneel de politie en werd de woedende passagier uit het vliegtuig verwijderd. Het is onduidelijk hoe en wanneer de man op zijn eindbestemming is aangekomen.

Veteraan

Eerder deze maand kwam Wizz Air ook al in het nieuws omdat een passagier uit een vliegtuig werd gezet. Een Oekraïense oorlogsveteraan werd toen geweigerd op een vlucht wegens medische redenen. De man was in Israël voor een medische behandeling nadat hij gewond raakte in de oorlog tegen Rusland. De maatschappij ontving veel kritiek naar aanleiding van de actie.