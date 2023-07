Russische maatschappij wil Airbus-jets kopen ondanks sancties

De Russische luchtvaartmaatschappij Ural Airlines wil negentien geleasde Airbus-vliegtuigen overkopen, ondanks de huidige sancties die het vliegen met en onderhouden van de toestellen steeds moeilijker maken.

Ural Airlines is een Russische maatschappij waarvan de volledige vloot momenteel nog uit Airbus-toestellen bestaat. De maatschappij vliegt met vier A319’s, 23 A320ceo’s, drie A320neo’s, 14 A321ceo’s en acht A321neo’s. Negentien van de geleasede jets wil de maatschappij nu uit de lease overkopen, zo meldt het Russische persbureau Interfax.

‘De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ons toestemming gegeven 19 vliegtuigen te kopen’, citeert het persbureau de CEO van de luchtvaartmaatschappij, Sergey Skuratov. Binnen de komende weken zal er een beslissing worden genomen. Het bleef onduidelijk om welke modellen het gaat en welke leasemaatschappijen het zijn waarvan Ural Airlines de toestellen wil overnemen.

Uitzonderingsregeling op sancties

Door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne kunnen luchtvaartmaatschappijen niet langer vliegtuigen van Airbus of Boeing aanschaffen. Fabrikanten en leasemaatschappijen mogen geen zaken doen met Russische bedrijven. Toch bestaat er een uitzonderingsregeling in de EU-sanctieverordening. Eigendomsoverdracht van een machine blijft mogelijk na volledige aflossing van de betalingsverplichting die bij de leaseovereenkomst komt kijken. Met andere woorden: een luchtvaartmaatschappij moet alle leasebetalingen voldoen en kan dan het toestel van de leasemaatschappij kopen. Meerdere Russische maatschappijen hebben reeds gebruik gemaakt van deze maas in het sanctiebeleid. Zo deed Aeroflot het met acht Airbus A330’s en tien Boeing 777’s en kocht Utair 35 Boeing 737’s van verschillende leasemaatschappijen over.

Niet langer 100% Airbus

CEO Skuratov van Ural Airlines verklaarde naast het voornemen deze toestellen te kopen in onderhandeling te zijn over de aankoop van Irkut MS-21’s. ‘We hebben een aanvraag ingediend voor 38 MS-21’s’, zei de directeur. Met de toevoeging van Russische vliegtuigen aan de vloot, zoals we in de toekomst waarschijnlijk steeds meer zullen zien in Rusland, komt er een einde aan een vlootopbouw met enkel Airbus-toestellen.