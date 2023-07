Australië zet NH90-variant aan de grond na crash

Vrijdag stortte een MRH-90 Taipan Helikopter, een variant van de NH90, neer in de Koraalzee tijdens een grote oefening. De vier inzittenden zijn nog altijd niet gevonden. Voorlopig vliegt Australië niet meer met het helikoptertype.

Het toestel deed mee aan een grote oefening met de Verenigde Staten toen het vrijdag voor de kust van de staat Queensland crashte. Zaterdag werden er al brokstukken van de machine gevonden. De kans is groot dat geen van de vier inzittenden nog in leven zijn. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht van het incident, aldus Richard Marles, de Australische minister van Defensie. De resterende MRH-90’s staan voorlopig aan de grond.

De Australische regering maakte eerder dit jaar bekend veertig UH-60-helikopters aan te schaffen ter vervanging van de NH90. Het type gaat ruim tien jaar eerder met pensioen dan gepland omdat het toestel voor veel problemen zorgt. Het betreft voornamelijk ‘onderhoudsproblemen en het verkrijgen van reserveonderdelen’, aldus de minister van Defensie. Sinds medio 2022 werden voor het eerst gesprekken gevoerd om ‘de huidige multi-role-helikoptervloot van Australië te vervangen’ door ‘een betrouwbaarder en beproefd systeem’.

Andere landen

Behalve Australië zijn er ook andere landen die graag van de NH90 af willen. In bijna alle gevallen kampen de helikoptervloten met een te lage inzetbaarheid als gevolg van diverse problemen. Daardoor stijgen de kosten voor de helikopter. België maakte dit jaar bekend vijftien helikopters van het type H145M bij Airbus af te willen nemen ter vervanging van de NH90. Vorig jaar besloten zowel de Noorse als Zweedse luchtmacht de helikopter vroegtijdig te gaan vervangen.

Nederland

Nederland beschikt over twintig NH90’s. Na de introductie in 2007 werden al diverse problemen geconstateerd, onder meer met roestvorming. De laatste jaren zouden de helikopters naar tevredenheid functioneren. In juli 2020 stortte een Nederlandse NH90 in zee bij Aruba, waarbij twee bemanningsleden omkwamen.