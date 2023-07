Delta aangeklaagd na voorval met dronken passagier

Opnieuw kwam een incident aan het licht waarbij een dronken passagier medereizigers aanviel tijdens een vlucht. In een nieuwe rechtszaak wordt de schuld ook bij Delta Airlines neergelegd.

Het incident vond vorig jaar plaats aan boord een Delta-vlucht tussen New York JFK Airport en Athene. De man was volgens de aanklager al dronken toen hij het vliegtuig binnenstapte. Toch kreeg hij tijdens de bijna negen uur durende vlucht continu alcoholische dranken geserveerd door het cabinepersoneel. Na ongeveer tien drankjes begon de man de jonge vrouw naast hem lastig te vallen.

Naar verluidt zou hij haar later hebben aangevallen. De vrouw en haar moeder deden meerdere pogingen om nieuwe plekken in het vliegtuig te vinden, maar slaagden hier niet in. Volgens de recent aangespannen rechtszaak is Delta verantwoordelijk voor het incident, omdat het cabinepersoneel niet zou hebben ingegrepen toen de man zijn medereizigers aanviel.

Dronken

Het komt de laatste tijd vaker voor dat passagiers zich misdragen aan boord een vliegtuig. Over het algemeen hebben de reizigers te diep in het glaasje gekeken. In 2022 probeerde een beschonken man de deur tijdens een TUI-vlucht te openen. Behalve alcohol had hij ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder probeerde een Britse man zijn vliegangst de baas te worden door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. In maart plaste een dronken passagier midden in de cabine.

Onder andere naar aanleiding van het incident op de Delta-vlucht voerden enkele Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vorig jaar een tijdelijk verbod in op de verkoop van alcohol. Zo besloten American Airlines en Southwest Airlines de verkoop van alcoholische dranken tijdens de zomermaanden aan banden te leggen.