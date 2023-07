Verenigde Staten wil strafzaak tegen Airbus seponeren

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie diende bij de rechter een verzoek in een strafzaak tegen Airbus definitief te seponeren.

In 2020 kwam Airbus tot een schikking in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat het bedrijf was beschuldigd van corruptie. In Europa werd de vliegtuigbouwer beticht van corruptie bij de verkoop van commerciële vliegtuigen, terwijl het in de Verenigde Staten om militaire toestellen ging.

Het feit dat Airbus geschikt heeft in de zaken in het VK, Frankrijk en de VS betekent dat er geen vervolging plaatsvond. Het bedrag van de schikking in Frankrijk bedraagt 2 miljard euro. In het VK gaat het om bijna 1 miljard euro en in de VS betaalde Airbus 530 miljoen euro.

Voorwaarde van de schikking was dat Airbus een proeftijd kreeg van drie jaar waarin geen soortgelijke incidenten mochten plaatsvinden. Ook moest het bedrijf een nieuw anti-corruptiebeleid invoeren. Toen deze periode begin dit jaar afliep, seponeerden Frankrijk en het VK hun zaken tegen Airbus officieel. Naar verwachting zal de Amerikaanse rechter op korte termijn de kwestie ook in de Verenigde Staten definitief afsluiten.