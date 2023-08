Air China B747 terug naar Schiphol na birdstrike

Eerder deze week keerde een Boeing 747 van Air China Cargo kort na vertrek terug naar Schiphol als gevolg van een birdstrike. Air China Cargo vlucht CA1040 zou eergisteren van Amsterdam naar Shanghai Pudong (PVG) vliegen. Dit verliep echter niet volgens plan.

De Boeing 747-400F van Air China, registratie B-2476, kwam die ochtend aan in Amsterdam na een vrachtvlucht vanaf de internationale luchthaven Chengdu Shuangliu (CTU). Het vliegtuig vertrok om 14:38 vanaf de Kaagbaan met ongeveer een uur vertraging. Op zo’n twee kilometer hoogte werd de klim van het toestel afgebroken en kreeg de verkeersleiding de melding dat er sprake was van een birdstrike. Motor nummer 3, de binnenste motor aan de rechterkant van het vliegtuig, was getroffen. De bemanning besloot daarop terug te keren naar Amsterdam. Nadat het toestel enkele minuten rondvloog en brandstof had geloosd boven de Noordzee, landde het na ongeveer een uur en 40 minuten weer veilig op Schiphol. De omvang van de schade aan de motor is onbekend, maar gisteren stond het toestel in ieder geval nog op Schiphol.

B-2476 is een van de drie Boeing 747-400Fs in de vloot van Air China Cargo. Het toestel werd in april 2006 nieuw geleverd aan Air China Cargo en is dus ruim 17 jaar oud. In die tijd voltooide het meer dan 10.000 vluchten met in totaal meer dan 53.000 vlieguren. De Jumbo wordt aangedreven door vier Pratt & Whitney PW4056-motoren.

De vloot van Air China Cargo bestaat uit twaalf vliegtuigen, waaronder drie Boeing 747-400F’s en negen 777F’s. De luchtvaartmaatschappij zal naar verwachting ook nog tot acht Airbus A330-200P2F’s van moedermaatschappij Air China ontvangen. De leveringen van deze omgebouwde passagiersvliegtuigen beginnen naar verwachting in 2025.