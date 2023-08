Bedrijven willen vliegtuigen recyclen op Eelde

Het bedrijf Necamco heeft samen met afvalverwerker Omrin een vergunning aangevraagd bij de gemeente Tynaarlo voor het ‘circulair ontmantelen’ van vliegtuigen op Groningen Airport Eelde.

Necamco streeft ernaar vrijwel alle materialen van de toestellen opnieuw te gebruiken of te recyclen. Waardevolle componenten zullen worden gedemonteerd en indien mogelijk dienst gaan doen in andere vliegtuigen. Daarvoor heeft het bedrijf plannen om op Eelde een werkplaats op te zetten om defecte onderdelen te repareren of te reviseren.

De resterende materialen zullen dienen als basis voor ‘creatief hergebruik’. Necamco, Omrin en het hergebruikbedrijf OPNIEUW! denken aan het gebruik van deze materialen voor onder andere mock-ups voor studenten van de opleiding Luchtvaartdienstverlening, een hotel in de romp van een vliegtuig, of drijvende woonunits. Wat er nog overblijft, wordt overgedragen aan Omrin voor verdere verwerking. De betrokken organisaties hebben plannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten in te zetten bij het nieuw op te richten centrum op Eelde.

Volgens de drie bedrijven zal er de komende jaren veel vraag zijn naar milieuvriendelijke ontmanteling van vliegtuigen. Naar schatting zullen de komende twee decennia 12.000 vliegtuigen worden uitgefaseerd. “De luchtvaart moet verduurzamen, dat is een feit,” vertelt Ron van der Meulen, directeur van Necamco. “Wij moeten allemaal bijdragen aan het maatschappelijke belang om het proces niet lineair, maar circulair te maken. Samen met onze partners werken we hieraan op Groningen Airport Eelde, en dat voelt voor ons zeer belangrijk en relevant.”