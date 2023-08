Bestaan bijzondere spottersplek Zürich in gevaar

Door de komst van een nieuw platform kan een populaire spottersplek bij de luchthaven van Zürich niet langer op dezelfde plek blijven bestaan. Het vliegveld wil daarom verderop een nieuw uitzichtplatform realiseren, maar stuit op verzet.

De ‘Heligrill‘, werd in 2017 opgericht. De opmerkelijke cafetaria, die in een 54 jaar-oude Mi-8-helikopter is gebouwd, staat naast een populaire spottersbult. Omdat de huidige locatie onderdeel wordt van het luchthaventerrein, wil het vliegveld ten noorden van het nog aan te leggen platform een nieuw uitkijkplateau maken voor vliegtuigspotters. De Heligrill moet ook meeverhuizen naar de nieuwe plek.

Het plan valt niet bij iedereen in de smaak. De eigenaar van het stuk bos waar het platform moet komen heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend, maakte de luchthaven bekend. ‘Wanneer en of de nieuwe spottersplek, met snackbar, kan worden gerealiseerd op de nieuwe locatie is momenteel niet te voorzien vanwege het hangende hoger beroep’, aldus Flughafen Zürich. De bestaande spottersheuvel wordt in september ontmanteld als onderdeel van het project ‘Zone West’. De Heligrill sluit eind oktober.

De luchthaven schrijft in een verklaring te betreuren dat ze de spotters geen naadloze overgang van de spottersheuvel naar het nieuwe uitzichtplatform kunnen bieden. Het al versterkte gebied waar het nieuwe platform moet komen, is wel toegankelijk.