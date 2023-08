SpiceJet-passagier stapt in verkeerde vliegtuig

Een SpiceJet-passagier zou zondag van Delhi naar Srinagar, in het noorden van India, vliegen. Tot haar stomme verbazing arriveerde ze aan de andere kant van het land op een luchthaven waar ze niet moest zijn.

Het vliegtuig waar Wasifa Jan instapte vloog naar Pune, een stad op ruim 1700 kilometer afstand van Srinagar. Jan realiseerde zich pas dat ze in het verkeerde toestel was gestapt toen ze was geland in Pune. SpiceJet bood excuses aan en zette haar direct op de eerstvolgende vlucht terug naar Delhi, die werd uitgevoerd door IndiGo. Uiteindelijk arriveerde de vrouw dezelfde dag nog in Srinagar.

Het reisbureau waarmee de passagier de vlucht had geboekt, tagde zowel SpiceJet als het Directorate General of Civil Aviation (DCGA) op Twitter, om het opvallende voorval te melden. Het is bijzonder dat zowel de passagier als de luchtvaartmaatschappij de fout niet opmerkten, aangezien tijdens de standaardprocedure de tickets worden gecontroleerd van de instappende passagiers. Eenmaal aan boord drong het niet tot Jan door dat ze in het verkeerde vliegtuig zat, ondanks aankondigingen over de bestemming en de vluchttijd.

Zeldzaam

Het komt bijna nooit voor dat een passagier in het verkeerde vliegtuig stapt. Toch gebeurde het dit jaar al eerder, ook in India. Een IndiGo-passagier belandde toen onopgemerkt in een toestel met een andere bestemming. De machine vloog van Delhi naar Udaipur, terwijl de man een vlucht had geboekt van Delhi naar Patna, in Noordoost India. IndiGo vloog hem dezelfde dag terug naar Delhi en boekte hem over op een vlucht naar Patna waar hij de daarop volgende dag alsnog naartoe kon.