Vrouw schiet op douanepersoneel in Parijs

Twee medewerkers van de douane op de luchthaven van Parijs Charles de Gaulle raakten vorige week gewond nadat ze werden beschoten door een Peruviaanse vrouw.

Aanklagers meldden dat de verdachte apart werd genomen voor een ondervraging. Terwijl de vrouw voorafgaand door een medewerker van de douane naar het toilet werd begeleid, pakte zij het wapen van de officier af en schoot de man in zijn middel. ‘De Peruviaan mikte op de borst, maar de officier tikte in een reflex op de loop van het wapen om het te laten zakken. Een tweede collega raakte gewond aan de knie, niet door een kogel, maar terwijl hij de dader ontwapende’, aldus een betrokkene bij de rechtszaak.

De douane nam de vrouw apart omdat ze werd verdacht van drugssmokkel. Na een uitgebreide controle van haar bagage ontdekten de autoriteiten drie kilo cocaïne in een koffer. De verdachte is na het voorval direct gearresteerd en is nu aangeklaagd wegens poging tot doodslag en schending van de wetgeving inzake verdovende middelen, aldus een Frans tijdschrift. Met de twee douanemedewerkers gaat het naar verluidt goed.

Drugssmokkel

Zowel Parijs Orly Airport als Charles de Gaulle krijgen vaker te maken met drugssmokkelaars, over het algemeen zijn die afkomstig uit Frans-Guyana. Daarentegen leiden de ontdekkingen vrijwel nooit tot schietpartijen. Vorig jaar werd er wel een man doodgeschoten op Charles de Gaulle Airport. Dit incident was niet drugsgerelateerd. Een dakloze man rende toen met een mes op de politie af, die hem vervolgens neerschoot.