Conflict tussen Polen en Belarus om helikopters

Polen heeft extra troepen naar de grens met Belarus gestuurd nadat het de bondgenoot van Rusland beschuldigd heeft van het schenden van zijn luchtruim met militaire helikopters.

Het Wit-Russische leger zou deze week het Poolse luchtruim geschonden hebben met militaire helikopters. Hoewel Belarus elke schending van het luchtruim van NAVO-lid Polen, een van de meest fervente supporters van Oekraïne in het conflict met Rusland, ontkent, heeft Polen ertoe besloten extra troepen naar het grensgebied te sturen. Belarus zegt dan ook dat de beschuldiging verzonnen is om de troepenopbouw te rechtvaardigen.

Alexander Lukashenko, de leider van Wit-Rusland, had Polen eerder deze week provocerend gewezen op de aanwezigheid van Russische Wagner-huurlingen in de buurt van hun gezamenlijke grens. Zij zouden hierheen zijn verplaatst na de afgebroken couppoging van begin juli. Nadat deze week de spanningen waren opgelopen zou er zich dus ook nog een grensincident hebben voorgedaan tussen Belarus en Polen. Het Poolse Ministerie van Defensie zei dat het ‘aanvullende troepen en middelen, waaronder gevechtshelikopters’ heeft gestuurd.

Wel of niet een grensincident

Hoewel het Poolse leger aanvankelijk ontkende dat er een grensovertreding had plaatsgevonden, is hier toch een melding van gedaan. De inval zou op zeer lage hoogte hebben plaatsgevonden en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn door de radar. Deze onduidelijkheid vanuit de kant van Polen wordt door Rusland dan ook gebruikt als argument tegen het verhaal. Het Wit-Russische Ministerie van Defensie verklaarde op Telegram dat Warschau van gedachten is veranderd over het incident ‘na overleg met zijn overzeese meesters’. Volgens Belarus is het dan ook niet serieus te nemen: ‘Het Wit-Russische ministerie van Defensie beschouwt het als geouwehoer en benadrukt dat er geen grensovertredingen waren’.

De toestellen die betrokken waren bij het incident zouden Mil Mi-8-transporthelikopters en Mi-24-gevechtshelikopters zijn geweest. Hoewel dit oude toestellen zijn, worden ze nog veelvuldig gebruikt en zijn het nog altijd serieuze wapenplatforms.