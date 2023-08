Lufthansa A380 brengt ‘zeldzaam bezoek’

Een Airbus A380 van Lufthansa maakte vorige week een uitzonderlijke ongeplande landing op de luchthaven van Keulen/Bonn.

De superjumbo, registratie D-AIMK, steeg 21:25 uur lokale tijd op vanuit Boston. De A380 was op weg naar München. Via het zuiden van het Verenigd Koninkrijk en het midden van België vloog het toestel het Duitse luchtruim in. In plaats van door te vliegen naar München, boog de machine ter hoogte van Frankfurt af naar Keulen/Bonn. Reden daarvoor was dat het op de eindbestemming slecht weer was. Een woordvoerder van Lufthansa laat aan The AEROTelegraph weten dat het onweerde.

Een A380 van Lufthansa maakte een uitzonderlijke landing in Keulen/Bonn © Flightradar24.com

De vliegers van de A380 namen het risico op blikseminslag niet. Zij landden zaterdagochtend op de luchthaven van Keulen/Bonn. Het onverwachte bezoek was bijzonder omdat de superjumbo normaal gesproken niet van en naar Keulen/Bonn vliegt. Veertig minuten stond de machine aan de grond. Rond 11:55 uur steeg de A380 op om 45 minuten later op haar eindbestemming te arriveren, zo’n twee en een half uur later dan gepland. @flightradar24 what a welcome in the morning.first an A380 flew past my house that was rerouted to Cologne.😍😍😍 pic.twitter.com/hJ2ijhXzrC— Stephan Herrmann (@Frittnschranke) July 29, 2023

Vliegtuigen kunnen bliksem wel degelijk trotseren. Bij een inslag wordt elektriciteit naar uiteinden, zoals de vleugel of staart, geleid. De inzittenden zien op dat moment mogelijk alleen een flits. Daarna volgt door een klap. Bij modernere toestellen, waaronder de Airbus A350 en Dreamliner, zit het iets anders. Die zijn gemaakt van composiet, materiaal dat niet geleidt. De composietonderdelen zijn dan ook voorzien van dun koper gaas zodat blikseminslagen alsnog onschadelijk gemaakt kunnen worden.

Bij een inslag controleren piloten de mogelijke schade. Als alle systemen nog naar behoren functioneren, kan een vliegtuig doorvliegen. Regelmatig komt het echter voor dat een vliegtuig moet omkeren. Een Dreamliner van Norse Atlantic Airways is daarvan een recent voorbeeld. De vliegers van de A380 namen het risico op blikseminslag echter niet. Zij landden zaterdagochtend op de luchthaven van Keulen/Bonn. Het onverwachte bezoek was bijzonder, omdat de superjumbo normaal gesproken niet van en naar Keulen/Bonn vliegt. Veertig minuten stond de machine aan de grond. Rond 11:55 uur steeg de A380 op om 45 minuten later op haar eindbestemming te arriveren, zo’n twee en een half uur later dan gepland.