Nederlander van TUI-vlucht gehaald

Een Nederlandse man is afgelopen donderdag vlak voor vertrek van boord van een Embraer E195-E2 van TUI gehaald.

Het toestel, registratie OO-ETA, stond op het punt te vertrekken vanuit Antwerpen op weg naar het Spaanse Malaga. De aanvankelijke vertrektijd was 14:55 uur. Echter, een Nederlandse passagier maakte volgens Gazet van Antwerpen amok waardoor de TUI-vlucht vertraging opliep. De man liet vlak nadat hij aan boord gestapt was weten dat hij ‘een afspraak vergeten was’. Om welke afspraak het ging en hoe het kan dat hij op hetzelfde moment naar Malaga zou vliegen, is niet bekend.

Politie ingeschakeld

Het cabinepersoneel kreeg argwaan en schakelde de luchtvaartpolitie in. Die snelde zich naar het TUI-vliegtuig. De Nederlander werd aangehouden, maar zou zich vervolgens verzet hebben. Uiteindelijk werd hij ondervraagd en gefouilleerd. Daarna mocht de man de E195-E2 verlaten. Tegen hem is een proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens moesten alle medepassagiers het vliegtuig verlaten. De politie voerde gedurende die tijd een veiligheidscontrole uit. Nadat zij goedkeuring gaf, mochten de reizigers weer aan boord. Inmiddels was het al anderhalf uur later. 16:30 uur steeg het TUI-toestel op in de richting van Malaga. Daar landde het één uur en tien minuten later dan de aanvankelijke aankomsttijd. De terugvlucht naar Antwerpen liep bijna twee uur vertraging op.

Bagage vergeten

Het is niet de eerste keer dat een passagier vlak voor take-off amok maakt. Vorige maand schreeuwde een opstandige Thai Smile-reiziger dat zijn bagage nog op de luchthaven van Chiang Mai (Thailand) lag. Hij eiste dat de gezagvoerder tijdens het taxiën zou terugkeren naar de gate. Daar gaf de vlieger gehoor aan. De man werd onder begeleiding van de beveiliging van boord gehaald. Het is tot vandaag de dag nog niet bekend of de man zijn bagage gevonden heeft. Door het voorval liep de vlucht vertraging op, net zoals die van TUI.