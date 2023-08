Ophef om twee KLM-vluchten

KLM voerde gisteren twee zogeheten ‘Pride-vluchten uit’. Niet iedere werknemer kan zich hierin vinden.

Een Pride-vlucht houdt in dat medewerkers met een LHBTIQ+-achtergrond bij uitstek welkom zijn aan boord. Zij kunnen lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer (niet willen identificeren met vaststaande gender- of seksuele oriëntatie) of aseksueel zijn. ‘Er is een uitvraag gedaan voor medewerkers die het leuk vinden om met deze vluchten mee te gaan, waar speciale aandacht wordt gegeven aan Pride. Het is geen volledige LHBTIQ+-crew’, licht een KLM-woordvoerder toe bij De Telegraaf. Het betrof gisteren één KLM-vlucht naar Cartagena in Colombia en één naar München. Volgens gegevens van Flightradar24 werd op die eerste, die dagelijks één keer uitgevoerd wordt, een Boeing 787-9 ingezet; bij die tweede is niet bekend om welk toestel het ging, al blijkt dat de Embraer E190 met registratie PH-EZG, een KLM-vliegtuig met een regenboogvlag, gisterenmiddag heen en weer vloog naar de Duitse stad.

Kritiek op KLM-vluchten

Het jasje van dat vliegtuig stuitte op felle kritiek. Tot augustus wilde KLM met de regenboogvlag vliegen. De luchtvaartmaatschappij stelde als doel dat hiermee uitgedragen werd dat medewerkers en klanten mogen zijn wie ze willen zijn. Een anonieme werknemer liet eerder weten dat bijvoorbeeld moslimpassagiers hierdoor voor het hoofd gestoten kunnen worden. Ook over de twee Pride-vluchten is niet iedereen enthousiast. ‘Alsof we de klanten normaliter niet zouden waarderen’, aldus een KLM-personeelslid. Een ander vraagt zich af hoe ver de luchtvaartmaatschappij nog wil gaan. ‘Wat is het volgende: vluchten naar China met Chinees personeel, en ga zo maar door?’ Aan de andere kant geeft Ingrid Brama, bestuurder van Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNV), aan de ‘positieve aandacht’ te waarderen, omdat het ‘ook maar om twee vluchten gaat’.