Romp United-767 gekreukt na harde landing

Een Boeing 767-300 van United maakte zaterdag een zeer harde landing op de grootste luchthaven van Houston. Naderhand bleek dat het toestel forse schade had opgelopen.

De 32 jaar-oude 767, registratie N641UA, vloog zaterdag van New York Newark Airport naar Houston. De vlucht verliep normaal zonder bijzonderheden, tot het moment dat een van de piloten het toestel aan de grond zette. Volgens enkele onbevestigde rapporten, was de piloot die tijdens de landing de controle had over het vliegtuig nog maar net in dienst. Of het in dit geval om gebrek aan ervaring gaat moet blijken uit het officiële onderzoek van de National Transportation Safety Board (NTSB).

Volgens een inzittende was de landing zo hard dat panelen van het plafond in de cabine vielen. Ook zou er bovenop de romp een gat zijn ontstaan. De overige externe schade werd bij de gate ontdekt tijdens een inspectie. Op beelden is te zien hoe de landing voor rimpels en scheuren in de romp zorgde. De 767 staat als gevolg van deze ontdekking aan de grond. Als het vliegtuig met deze structurele schade zou blijven doorvliegen, ontstaan er levensgevaarlijke situaties.

ANA

In 2012 vond er een soortgelijk incident plaats op Tokyo Narita Airport. Een Boeing 767-300 van ANA maakte toen een harde landing, geforceerd op de neus. Het vliegtuig liep door de landing aanzienlijke schade op aan het neuslandingsgestel. Ook werd de romp gebogen waardoor er rimpels en scheuren ontstonden.