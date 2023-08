American Airlines plaatst mogelijk megabestelling

American Airlines is momenteel in gesprek met zowel Airbus als Boeing. De maatschappij is van plan een megabestelling te plaatsen voor tweehonderd narrowbody-vliegtuigen.

Reuters meldt dat American Airlines haar opties voor Boeing’s 737 MAX en Airbus’ A321neo afweegt. De luchtvaartmaatschappij wil de komende jaren haar narrowbody-vloot flink upgraden. De nieuwe bestelling zou naar verluidt een omvang hebben van maar liefst tweehonderd vliegtuigen. Volgens een interne bron bevinden de gesprekken zich nog in een vroege, voorlopige fase.

American Airlines bevestigd dat er gesprekken lopen met de vliegtuigfabrikanten: ‘We evalueren voortdurend onze vloot en onze eisen voor vliegtuigen die we in de toekomst willen bestellen. We zijn momenteel in gesprek met Boeing en Airbus over onze behoefte aan nieuwe narrowbody-vliegtuigen vanaf 2025’. De airline wil namelijk een groot deel van haar narrowbody-vloot gaan vervangen. De oudste vliegtuigen zijn inmiddels al ongeveer 25 jaar oud.

Megabestellingen

De afgelopen jaren plaatsten veel luchtvaartmaatschappijen grote bestellingen bij Airbus en Boeing. Meest recent is de order van Wizz Air voor 75 A321neo’s. In mei bestelde Ryanair maar liefst driehonderd Boeing 737MAX’en bij Boeing. In juni werd de grootste vliegtuigdeal ooit aangekondigd door Airbus. De Indiase budgetmaatschappij IndiGo plaatste op de Paris Air Show een bestelling voor vijfhonderd Airbus-vliegtuigen. Het is nog niet duidelijk wanneer American Airlines de megabestelling zou kunnen aankondigen.