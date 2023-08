Bijna botsing E190 en ‘onzichtbare’ 737

Een Boeing 737-800 van AlbaStar kwam 21 juli dicht in de buurt van een Embraer E190 van Air France nadat het radarcontact van de Boeing plotseling verbroken werd.

Het toestel, registratie EC-NGC, vertrok die dag 8:55 uur lokale tijd vanuit Londen Stansted Airport op weg naar Tarbes, een Franse stad ongeveer honderd kilometer verwijderd van grens tussen Frankrijk en Spanje. Toen de 737 zich meer dan 150 kilometer ten zuidwesten van Parijs bevond, werkte de transponder van het vliegtuig, waarmee het toestel zichtbaar is op de radar, door een vooralsnog onbekende oorzaak niet meer. Op dat moment hadden de vliegers van de 737 contact met de luchtverkeersleiding in Brest. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel ongeveer een halfuur na vertrek op FL350 niet meer zichtbaar was. Pas 24 minuten later verscheen het weer op de radar.

Nabij Parijs verdween een 737 van Albastar abrupt tijdelijk van de radar © Flightradar24.com

E190 nadert op vijf kilometer