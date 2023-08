Luchtvaartmaatschappij vermijdt Moskou

Turkmenistan Airlines heeft haar vluchten naar Moskou-Vnukovo Airport uit veiligheidsoverwegingen (tijdelijk) opgeschort.

De Russische stad is in de afgelopen twee maanden meerdere keren het decor geweest van drone-aanvallen. Deze week werd een gebouw in de zakenwijk van Moskou, waar zich drie Russische ministeries bevinden, voor de tweede keer in drie dagen het doelwit van een aanval. Gewezen wordt naar Oekraïne, maar het land eist geen verantwoordelijkheid op. Eind vorige maand werd als gevolg van de aanvallen het vliegverkeer op Vnukovo Airport tijdelijk stilgelegd. Enkele vluchten werden omgeleid. Meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Algiers Airlines, Fly Dubai, Pegasus Airlines en Turkish Airlines, vliegen vanuit hun thuisland naar Rusland. Een groot aantal andere (westerse) luchtvaartmaatschappijen nemen Rusland als vergelding in de oorlog in Oekraïne niet meer op in hun netwerk.

Situatie in Moskou

Behalve die maatschappijen voert Turkmenistan Airlines óók een lijndienst uit tussen Rusland en Turkmenistan. De luchtvaartmaatschappij vliegt onder meer naar Vnukovo Airport vanuit Ashgabat, de hoofdstad van het land. Daar ziet Turkmenistan Airlines voorlopig vanaf. ‘Als gevolg van de situatie in Moskou en op basis van een risicobeoordeling om de veiligheid van de vluchten te garanderen, zullen alle vluchten van Turkmenistan Airlines op de route Ashgabat-Moskou-Ashgabat worden opgeschort’, zegt de maatschappij bij Reuters. Zij ruilt Vnukovo Airport in voor Kazan, een stad die circa zevenhonderd kilometer verderop ligt. Turkmenistan Airlines had die bestemming al in haar netwerk zitten. Om de week voert de maatschappij als T5737 een circa drie uur durende vlucht uit naar Kazan. De terugvlucht staat te boek als T5738. Op de route zet zij een Boeing 737-800 in.