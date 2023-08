Rusland ontvangt nog altijd westerse onderdelen

Ondanks de vele sancties tegen Rusland weten luchtvaartmaatschappijen uit het land nog altijd westerse onderdelen te bemachtigen.

Voor de start van de oorlog in Oekraïne golden in Rusland strikte regels voor het importeren van gebruikte reserveonderdelen voor vliegtuigen. Er mochten alleen onderdelen worden gebruikt die gecertificeerd waren in Canada, de Verenigde Staten, de Europese Unie of Bermuda. Door alle sancties zijn dit soort componenten niet meer verkrijgbaar. Rusland heeft daarom de regels versoepelt. Inmiddels worden onderdelen ook uit veel andere landen zoals China, Iran of India geaccepteerd. De invoer vindt hoofdzakelijk plaatst via winkels in China en de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens onderzoeken is het importeren van onderdelen uit andere landen een bloeiende handel. Alleen al dit jaar zouden Russische maatschappijen voor ruim 156 miljoen euro aan reserveonderdelen hebben geïmporteerd. Bij de onderzoeken werd gebruik gemaakt van geëvalueerde douanestatistieken van Rusland. Goedgekeurde componenten worden vaak door het bedrijf Protrade naar Rusland gebracht. Zij importeerden in 2023 voor bijna 59 miljoen euro aan onderdelen, waaronder zes vliegtuigmotoren voor Boeing 767-, Boeing 737- en Airbus A320-vliegtuigen.

Up in the Sky legde eerder uit hoe Rusland ondanks alle sancties nog aan vliegtuigonderdelen komt. De geïmporteerde onderdelen zijn niet in alle gevallen nieuw, maar komen bijvoorbeeld ook uit elders ontmantelde vliegtuigen.