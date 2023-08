Wizz Air plaatst opnieuw grote bestelling

Airbus kondigde aan dat de Hongaarse low-cost maatschappij Wizz Air een order heeft geplaatst voor 75 A321neo’s. Daarmee stijgt het totaal aantal bestelde vliegtuigen boven de driehonderd.

De deal werd voor het eerst aangekondigd in september, maar was nog niet rond. Aandeelhouders moesten het namelijk eerst goedkeuren, wat nu is gebeurd. De nieuwe bestelling brengt het totale aantal bestelde vliegtuigen voor Wizz Air op meer dan 350 vliegtuigen. De maatschappij is momenteel de grootste Europese gebruiker van de A321neo in Europa.

József Váradi, CEO van Wizz Air, zegt met de bestelling de positie van de maatschappij als grootste gebruiker van de A321neo in Europa en het Midden-Oosten te versterken. ‘De ongeëvenaarde economische efficiëntie en opmerkelijk lage ecologische voetafdruk van de A321neo onderstrepen onze toewijding om onze klanten betaalbare en duurzame reismogelijkheden te bieden’, aldus Váradi. Airbus bedankt iedereen van Wizz Air voor hun aanhoudende vertrouwen in het partnerschap en zijn producten.

Ryanair

Wizzair heeft nu 185 vliegtuigen in dienst en 380 toestellen in bestelling. Op het moment van de aankondiging van de deal in 2022 liep de maatschappij verder in op concurrent Ryanair met 506 machines in dienst en nog eens 136 Boeing 737’s in bestelling. De Ierse airline bracht daar afgelopen mei verandering in. De maatschappij plaatste een megabestelling bij Boeing voor maar liefst 300 737MAX-toestellen.