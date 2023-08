Delta 757 geëvacueerd na brand tijdens landing | Video

Een Boeing 757-200 van Delta werd direct na de landing op Atlanta Hartsfield-Jackson Airport geëvacueerd omdat er brand was ontstaan bij het onderstel.

Het vliegtuig, registratie N676DL, was afkomstig van Richmond International Airport. Delta-vlucht 1437 verliep zonder problemen, tot de landing. Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) maakte het toestel een harde landing waarna het een klapband kreeg. Een passagier zei dat de piloot vervolgens hard remde, waardoor andere banden beschadigd raakten en het linker hoofdonderstel in brand vloog. Het vliegtuig slipte over de baan en kwam snel tot stilstand. Nadat alle passagiers het vliegtuig hadden verlaten via de evacuatieglijbanen, werden ze met bussen naar een terminal op de luchthaven gebracht.

‘We waarderen de inzet van onze bemanning en de hulpdiensten van Atlanta International Airport die vanmiddag een veilige en snelle evacuatie mogelijk maakten’, aldus Delta in een verklaring. ‘Onze excuses aan iedereen voor deze ervaring. Niets is belangrijker dan de veiligheid van onze passagiers en bemanning’, voegde de maatschappij toe. Alle 190 inzittenden konden het toestel veilig verlaten. Één persoon raakte gewond bij het incident.

