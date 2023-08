KLM-topvrouw: ‘Houdt nog wel één tot twee jaar aan’

Hoewel KLM een goed tweede kwartaal achter de rug heeft, ziet topvrouw Marjan Rintel dat de luchtvaartmaatschappij in haar operaties nog steeds belemmerd wordt.

De KLM Group behaalde in de eerste helft van 2023 een omzet 5,6 miljard euro. Dat is een groei van twintig procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst daalde van 266 miljoen euro vorig jaar naar 129 miljoen euro dit jaar. Zonder de NOW-bijdrage zou de operationele winst gelijk zijn gebleven. Rintel liet eerder weten dat inflatie een rol speelt in de resultaten. De gestegen prijzen leiden ertoe dat mensen minder geld overhouden voor vliegtickets. Diegene die wel in staat zijn tickets te kopen, betalen er meer voor.

Moeilijkheden voor KLM

Afgelopen halfjaar kreeg KLM met een aantal omstandigheden te maken die invloed uitoefenden op de bedrijfsresultaten. De CEO noemde de problemen met het bagagesysteem op Schiphol, storm Poly die in een groot aantal annuleringen en vertragingen resulteerde en de aanhoudende personeelstekorten. Daarbij vult Rintel aan dat KLM geteisterd werd door onderhoudsproblemen. Daarmee wordt onder meer gedoeld op de technische mankementen van de Embraer E195-E2. Een deel van de toestellen heeft te kampen met motorperformance-problemen. Hoewel de vliegveiligheid niet in het geding kwam, hield de luchtvaartmaatschappij de machines toch aan de grond.

Oók Transavia kent problemen

Daarnaast leidden verstoringen in de toeleveringsketen van OEM’s ertoe dat KLM (en andere luchtvaartmaatschappijen) langer moeten wachten op nieuwe onderdelen. ‘Daar zijn wij overigens niet de enige in, en ik denk dat dit nog wel een jaar of twee aanhoudt’, aldus Rintel bij BNR. Daarmee doelt de topvrouw op de problemen van Transavia. Tijdens de meivakantie moest de dochteronderneming van KLM vliegtuigen aan de grond houden doordat enkele overgenomen toestellen van het failliete Romeense Blue Air nog niet over de juiste veiligheidscertificaten beschikten. Tevens duurde onderhoud van enkele Boeings langer dan verwacht. Transavia moest noodgedwongen vluchten annuleren.