Lufthansa A321-piloot ‘pielt’ voor de Italiaanse kust

Een Airbus A321-piloot van Lufthansa vloog mogelijk uit frustratie voor de kust van Catania (Sicilië) de route van een mannelijk geslachtsdeel.

Het toestel, registratie D-AIDW, vertrok 15:00 uur vanuit Frankfurt. Toen het haar eindbestemming naderde, kon het niet direct landen. Dit had te maken met de brand die halverwege juli op het vliegveld van Catania woedde. De brand ontstond in de kelder en verspreidde zich naar de vertrekhal op de begane grond. Een deel van de terminal raakte beschadigd met als gevolg dat niet alle operaties op de luchthaven nog konden doorgaan. De Lufthansa-vlucht werd daarvan de dupe. Voor de kust van Catania tekende de Lufthansa-piloot mogelijk uit frustratie een penis © Flightradar24.com

Uitwijken naar Malta

De luchtverkeersleiding liet weten dat de A321 moest uitwijken naar Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië. De piloot was daar, naar verluidt, not amused over. Boven Catania vloog hij de route van een penis. Het geslacht was meer dan 24 kilometer lang, ongeveer de verticale lengte van Malta. Het zou ongeveer zestien minuten hebben geduurd voordat hij het lullige kunstwerk af had. Daarna pakte de vlieger de route op door naar het midden van het Italiaanse eiland te vliegen om vervolgens af te buigen richting Malta.

Per ongeluk

Lufthansa laat echter in een verklaring aan The New York Post weten dat het mannelijke geslacht niet met opzet gevlogen is. Het was volgens de luchtvaartmaatschappij ‘toeval’. De A321 zou boven Catania hebben moeten cirkelen alvorens de luchtverkeersleiding zei dat het vliegtuig moest uitwijken.

Het is niet de eerste keer dat een vliegtuig deze opmerkelijke route bij elkaar vliegt. In 2017 zorgde een piloot van een Amerikaans marinevliegtuig voor opschudding toen hij tijdens een vlucht een penis in de lucht tekende. De basis op Whidbey Island noemde het kunstwerk ‘absoluut onacceptabel’ en stelde de crew in tegenstelling tot de vliegers van Lufthansa wel verantwoordelijk.