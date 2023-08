Reden tot zorg ‘bij Schiphol iets sterker’

De luchtvracht op Schiphol kende dit jaar niet het beste tweede kwartaal. Het is echter nog onduidelijk of dit samenhangt met de mogelijke krimp.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Schiphol met 347 duizend ton 8,7 procent minder vracht vervoerde dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Air France-KLM gaf in het verslag van het tweede kwartaal aan dat haar resultaten van het vrachtvervoer in lijn zijn met de wereldwijde trend. Het concern kende een omzetdaling van 33,9 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ondanks dat leverde het voor Air France-KLM nog wel nettowinst. Dit heeft ermee te maken dat veel vracht als belly freight in het ruim van passagiersvliegtuigen vervoerd werd. ‘De afgelopen maanden zijn de vrachtvolumes aanzienlijk lager dan daarvoor. Bedrijven kopen minder door de afkoelende economie en er liggen ook nog voorraden uit de coronatijd. Als er sprake is van afkoelende economie, merken wij dat als een van de eersten. De afnemende luchtvracht is een vroeg signaal’, zegt Maarten van As, directeur van Air Cargo Netherlands (ACN), bij De Telegraaf.

Gevolgen krimp voor vrachtsector

Daarnaast ligt een krimp van Schiphol op de loer. Luchtvaartmaatschappijen spanden een rechtszaak aan en leken die in eerste instantie te winnen. Echter, het hoger beroep van de Nederlandse overheid was voor die partij niet zonder succes waardoor de luchthaven in ieder geval het aantal vluchten moet reduceren tot 460.000 per jaar. Voor de vrachtsector zal dat een harde klap zijn. Mocht de krimp naar jaarlijks 440.000 vliegbewegingen uiteindelijk doorgaan, dan volgt mogelijk een reductie van zestig procent van de vrachtcapaciteit. Het is nog onduidelijk of deze vooruitzichten samenhangen met de teleurstellende resultaten van de vrachtsector van het tweede kwartaal. ‘Bij veel omliggende vliegvelden zien we de volumes afnemen, maar bij Schiphol iets sterker. We kunnen nog niet zeggen of dit te maken heeft met de onrust rondom de krimp’, vervolgt Van As.