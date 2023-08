Waar komen die hoge winsten bij airlines vandaan?

Gelet op de resultaten van luchtvaartmaatschappijen in het eerste halfjaar, kan er gesteld worden dat de commerciële luchtvaart weer op volle toeren draait. Ondanks de inflatie blijven mensen geld overhouden voor het kopen van vliegtickets, wat leidt tot een hogere omzet en meer winst bij airlines omdat zij een hogere prijs per ticket rekenen. Na een aantal zure jaren vanwege de coronacrisis lijkt er nu weer een zoet jaar te zijn aangebroken.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr durft zelfs te stellen dat “de vraag naar vliegen exceptioneel hoog blijft.” Hij is dan ook niet bang dat deze opleving beperkt blijft tot alleen de zomer. De piek van het drukste seizoen van het jaar wordt inmiddels verlengd tot oktober en ook de boekingen voor de rest van het jaar zitten op meer dan 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis. Behalve het hoge aantal boekingen zien meerdere luchtvaartmaatschappijen dat de vraag naar hun premiumproducten, zoals KLM’s Economy Comfort, groot is.

Lage olieprijzen

Hoewel de inkomsten dus hoog zijn concludeert het Amerikaanse Visual Approach Analytics op basis van data analyses dat het vooral de lagere olieprijzen zijn die voor de winsten zorgden. Onderstaande grafiek laat zien dat de olieprijzen aan de Amerikaanse Gulf Coast, de olierijke zuidkust waar de kerosine voor de Amerikaanse luchtvaart vandaan komt, ten opzichte van het twee kwartaal van 2022 flink zijn afgenomen.

Niet alleen in de Verenigde Staten profiteren luchtvaartmaatschappijen van de lage olieprijzen. Uit cijfers van Air France-KLM blijkt dat zij het afgelopen kwartaal elf procent minder voor brandstof betaalden dan in dezelfde periode vorig jaar.

De analyse van Visual Approach Analytics laat de gevoeligheid van de bedrijfsresultaten in de luchtvaart zien. Ondanks dat de consument grote interesse toont in vliegreizen, en daar via inflatie en premiumproducten meer voor betaalt dan in het verleden, lijken zwarte cijfers toch vooral afhankelijk van externe factoren zoals olieprijzen.

Luchtvaartmaatschappijen publiceren aan de lopende band persberichten over het lagere kerosineverbruik dat hun vernieuwde vloot heeft, maar de winsten blijven onverminderd afhankelijk van hoeveel er betaald moet worden voor kerosine. De uitdaging blijft dan ook om grip te houden op de kosten, zelfs wanneer de inkomsten op het hoogste punt in jaren staan.