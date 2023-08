Bijna botsing: Learjet vertrekt zonder toestemming

Onderzoek van National Transportation Safety Board (NTSB) wijst uit dat een Learjet eind februari dit jaar zonder toestemming vertrok vanaf Boston Logan International Airport waardoor die bijna in botsing kwam met een Embraer E190 van Jet Blue.

Het incident deed zich 27 februari voor. De E190, registratie N179JB, naderde baan 04R van de luchthaven van Boston. Het toestel was twee uur eerder geleden opgestegen vanuit Nashville. Op dat moment maakte een Learjet zich klaar om op te stijgen. Het Jet Blue-vliegtuig had van de luchtverkeersleiding toestemming gekregen om te landen. Aan de vliegers van de Learjet werd doorgegeven dat zij moesten wachten voordat ze baan 09 konden oversteken. De twee startbanen kruizen elkaar. Dat de E190 uiteindelijk zou kunnen landen, werd door de Jet Blue-piloten bevestigd. Ondanks dat begon de Learjet plotseling met haar start. Toen de luchtverkeersleiding dat opmerkte, werd de E190 geïnformeerd om een go around te maken. https://t.co/LZdkhFcVyR— Flightradar24 (@flightradar24) March 1, 2023

Onderzoeksresultaten

Naar aanleiding van dit incident werd, zoals bij een reeks vergelijkbare gevallen in de Verenigde Staten in diezelfde periode, een onderzoek opgestart. Gisteren publiceerde de NTSB het rapport. Daarin werd geconcludeerd dat de Learjet inderdaad opgedragen werd te wachten op baan 09 over te steken pas nadat de E190 was geland. De piloten van dit vliegtuig herhaalden zelfs de instructies van de luchtverkeersleiding, maar deden het tegendeel. Uiteindelijk zou de gezagvoerder hebben gezegd dat ze toestemming hadden gekregen om baan 4L over te steken om vervolgens taxibaan M(ike) te nemen. Aangenomen wordt dat ze een klaring hadden gehoord waarin gezegd werd ‘oplijnen en wachten’. De man voegt toe dat hij ‘waarschijnlijk reageerde op goedkeuring, maar in zijn gedachten klaar was om op te stijgen’. Uit onderzoek blijkt dat de vliegtuigen elkaar op circa tien meter naderden. Een foto uit de cockpit lijkt dat te bevestigen. De E190 maakte uiteindelijk de go around en landde in tweede instantie alsnog op baan 04R.