Inspectie vereist voor alle Boeing 747-8’s

De FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, heeft een ‘Airworthiness Directive’ afgegeven voor de Boeing 747-8. De toestellen moeten allemaal worden geïnspecteerd op mogelijke scheurtjes.

Recent zijn in een Boeing 747-8 diverse scheurtjes aangetroffen in de ‘stringers’, de dunne balken die langs de romp van de voor- naar de achterkant van het vliegtuig lopen om de romp te verstevigen. De FAA geeft aan dat dit niet de eerste keer is dat er een dergelijke melding wordt gemaakt over scheurtjes in de stringers van Boeing 747-8’s.

De oorzaak van het probleem zou liggen bij een productiefout van Boeing, dat kleine gaatjes in de stringers heeft laten zitten. Door de herhaalde cycli, waarbij de druk op de stringers toe- en afneemt, kunnen er scheuren in de balken ontstaan.

Naar verwachting zullen de inspecties geen invloed hebben op de operationele inzetbaarheid van de 747-8’s. Luchtvaartmaatschappijen krijgen enkele weken de tijd om die uit te voeren, waardoor dit met regulier onderhoud gecombineerd kan worden.