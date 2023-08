Incident 737 wakkert discussie aan

Een Boeing 737-800 van Air Algérie liep schade aan haar winglet op nadat het toestel geland was vanuit Parijs Charles de Gaulle.

De machine, registratie 7T-VKJ, landde donderdagmiddag 17:25 uur op de luchthaven van het Algerijnse Tlemcen. Daarna taxiede de 737 naar haar parkeerplaats. Tijdens de rit zou het toestel in contact zijn gekomen met een lichtmast. Als gevolg daarvan raakte de winglet beschadigd. Afbeeldingen laten zien dat de vleugeltip, die ervoor zorgt dat de wervelweerstand, in het bijzonder bij lage snelheden, reduceert, afgebroken is. Een deel van de winglet bungelde nog aan de vleugel. Hoe het incident zich heeft kunnen voordoen, is niet bekend. 🇩🇿 Un Boeing 737-800 d’Air Algérie, immatriculé 7T-VKJ, a été endommagé au niveau du winglet, à l’aéroport de Tlemcen peu de temps après son atterrissage de Paris CDG.



▫️L’avion a percuté un mât d’éclairage. pic.twitter.com/CZh7JvFyeg— air plus news (@airplusnews) August 4, 2023

Vergelijkbare incidenten

De botsing resulteerde in gesprekken over de complexiteit waarmee piloten te maken krijgen tijdens het taxiën. Binnen krappe taxiwegen moeten zij hun toestel manoeuvreren. Het is dan ook niet de eerste keer dat een vliegtuig in botsing komt met een lichtmast. Begin juli dit jaar raakte een winglet van een Boeing 737-800 van Southwest Airlines hetzelfde exemplaar op het vliegveld van Jacksonville. Ook in de afgelopen jaren kwam het vergelijkbare incident regelmatig voor.

Kritiek

Op de post van Air Plus News werd door lezers benadrukt dat de krappe omstandigheden niet onopgemerkt mogen blijven. ‘Taxiën op luchthavenplatforms wordt steeds complexer met de wildgroei aan (taxi)banen voor zowel vliegtuigen als de voertuigen van steeds meer operators op het platform’, schreef een persoon. Een ander vulde aan: ‘Observeer de ‘complexiteit’ die het taxiën met zich meebrengt om op de startbaan te komen of de landingsbaan te verlaten, vooral op grote luchthavens… De piloot moet een hele reeks taxibanen of landingsbanen oversteken om zijn bestemming te bereiken…’