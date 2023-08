Passagier als enige drie uur vast na landing

Een British Airways-passagier zat vorige week zaterdagochtend drie uur vast in de Business Class nadat het toestel geland was uit Lagos (Nigeria).

De reiziger nam plaats op stoel 1A in de Business Class, die uitsluitend is gereserveerd voor Executive Club Gold-kaarthouders. Na een vlucht van zes en een half uur landde de machine op Londen Heathrow. Terwijl iedereen uitstapte, slaagde één passagier daar niet in. In eerste instantie deden crewleden een poging de zwaarlijvige passagier uit de stoel te halen, maar tevergeefs. ‘De passagier was gekrenkt. Het is verbazingwekkend, want de stoelen zijn de ruimste die er zijn’, zei een verbaasde insider bij The Sun. De stoelen in de Business Class van British Airways zijn zestig centimeter breed.

Hulpdiensten erbij gehaald

Uiteindelijk moesten hulpdiensten aan te pas komen. Een deur moest uit de cabine gehaald worden. Vervolgens werd de gedupeerde passagier uit zijn stoel getakeld. ‘Het was zo gênant als het maar kan voor hem. Het klonk grappig, maar eigenlijk hadden mensen medelijden met hem’, gaat in de insider verder. ‘Het was een afschuwelijke vernedering voor honderden ongelovige passagiers.’ Naar verluidt zou de man onrustig zijn geworden toen hij besefte dat hij zijn stoel niet kon verlaten. ‘Bemanningsleden deden wat ze konden om de man te kalmeren’, aldus de insider.

Niet te breed, maar te lang

Er bestaan niet alleen passagiers die als gevolg van een groot volume moeilijkheden krijgen in een vliegtuig. Vorig jaar boekte een passagier extra beenruimte, omdat hij met zijn lengte, 2.13 meter, ietwat meer ruimte nodig had dan de gemiddelde reiziger. Toen hij aan boord stapte, bleek de ruimte alsnog te krap. Uiteindelijk werd de man omgeboekt op een andere vlucht naar Georgia (Verenigde Staten). Daar mocht hij zelfs in de Business Class plaatsnemen.