Ryanair-vlucht wijkt uit na ruzie tussen passagiers

Twee mannen kregen ruzie tijdens een Ryanair-vlucht. Nadat het vliegtuig uitweek naar in luchthaven in de buurt werden ze gearresteerd.

Ryanair-vlucht FR6698 steeg vrijdagochtend op van Edinburgh Airport naar de luchthaven van Gran Canaria. Halverwege de vlucht begonnen twee passagiers om onbekende reden met elkaar te ruziën. Al snel sloeg de sfeer in de cabine nog verder om en werden de mannen fysiek agressief. Wegens de uit de hand gelopen ruzie besloot de flightcrew uit te wijken naar de luchthaven van Faro. Eenmaal geland stond de politie klaar om de twee mannen in hechtenis te nemen.

Volgens een woordvoerder van de Portugese politie zijn de twee passagiers familieleden: ‘Twee passagiers, familieleden van elkaar, begonnen ruzie te maken en elkaar te slaan tijdens de vlucht, waarop de captain besloot uit te wijken naar de luchthaven van Faro. Op bevel van de gezagvoerder werden ze uit het vliegtuig gehaald. Het toestel en de passagiers liep op geen enkel moment gevaar.’ Ondanks dat de Ryanair-vlucht om 6 uur ‘s ochtends vertrok waren beide mannen naar verluidt dronken. Verder is er weinig bekend over het incident.

Alcohol

Incidenten waarbij passagiers zich misdragen tijdens de vlucht komen steeds vaker voor. Over het algemeen hebben de reizigers te diep in het glaasje gekeken. In 2022 probeerde een beschonken man de nooduitgang tijdens een TUI-vlucht te openen. Behalve alcohol had hij ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder probeerde een Britse man zijn vliegangst de baas te worden door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. In maart plaste een dronken passagier midden in de cabine.