787-vlucht meerdere keren uitgesteld

Passagiers van United Airlines zaten urenlang in de hitte, omdat de airconditioning in de Boeing 787 die hun vlucht zou uitvoeren het begaf.

Het toestel, registratie N12004, zou 3 juli 17:30 uur opstijgen vanaf New York Newark Liberty Airport naar Rome Fiumicino. Toen de passagiers het vliegtuig instapten, merkten ze op dat de temperatuur hoger lag dan gewenst. Door de slecht werkende airconditioning zou het 26 graden in de cabine zijn geweest. ‘Er waren veel kinderen, zwangere vrouwen en oudere volwassenen in het vliegtuig. Veel kinderen huilden’, zegt Bianca Dragone, een van de inzittenden, bij Newsweek.

Geen eten en drinken

Twee uur na de aanvankelijke vertrektijd kregen de passagiers te horen dat ze de 787 tijdelijk mochten verlaten. Een deel bleef echter in de machine zitten, omdat verteld zou zijn dat het onderhoud ongeveer twintig minuten duurde. Uiteindelijk zou United Airlines haar reizigers meerdere keren hebben medegedeeld dat de vlucht werd uitgesteld. De omstandigheden in de 787 werden er niet beter op. Zo zouden de passagiers niet zijn voorzien van eten en drinken, terwijl in de voorschriften van de U.S Department of Transportation (DOT) staat dat luchtvaartmaatschappijen twee uur na de aanvankelijke vertrektijd bij vertraging dat uit moeten delen.

Reiziger valt flauw

In diezelfde voorschriften staat dat medische assistentie paraat moet staan. Dat bleek nodig in de 787. De bloeddruk van de moeder van Dragone nam toe waardoor die moest worden gecontroleerd. Ook viel één reiziger flauw. Een verpleegkundige die aan boord zat verzorgde haar. Uiteindelijk werd de vrouw door de politie van boord gehaald. De vlucht werd zeven uur na de oorspronkelijke vertrektijd alsnog geannuleerd.

Eerder deed een soortgelijk incident zich voor bij Air Malta. Voordat een Airbus A320neo naar Rome Fiumicino vertrok, functioneerde de airconditioning niet naar behoren. Drie reizigers vielen daardoor flauw. De machine vertrok uiteindelijk zes uur later dan gepland.