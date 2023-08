Beer ontsnapt in bagageruim Boeing 737 | Video

Een Boeing 737 van Iraqi Airways vervoerde een beer naar Dubai. Het dier had tijdens de vlucht zijn eigen plan getrokken.

Iraqi Airways vlucht 123 vervoerde de bijzondere lading vrijdag van Bagdad naar Dubai. De vlucht verliep zoals gebruikelijk en zonder problemen. Toen de Boeing in de Verenigde Arabische Emiraten was gearriveerd en de afhandelaren met hun werk startten, bleek dat de beer losliep in het laadruim. De passagiers konden het toestel normaal verlaten. Het duurde daarentegen wel even voordat het dier uit het vliegtuig kon worden gehaald. De terugvlucht naar Bagdad liep daarom drie en en half uur vertraging op.

Toen de loslopende beer werd ontdekt schakelden het grondpersoneel en de flight crew direct de autoriteiten in. Al snel werd besloten de beer te verdoven en met behulp van een gespecialiseerd team uit het vliegtuig te tillen. Zaterdag werden er beelden verspreid van het opmerkelijke incident, gemaakt door het aanwezige grondpersoneel. Op de video is te zien hoe het dier zijn kop uit het ruim stak en werd geaaid door een van de personeelsleden. Iraqi Airways verontschuldigde zich later op sociale media voor het incident.

Schiphol

Het komt vaker voor dat dieren ontsnappen uit het verblijf waarin zij worden vervoerd. In de meeste gevallen gaat het dan niet om dieren zoals een beer, maar om een hond of kat. In 2022 ontsnapte een hond in het laadruim van een vliegtuig op Schiphol. Het dier had de tiewraps van zijn bench doorgebeten. Uiteindelijk wisten hondengeleiders van de Marechaussee hem te vangen door hem met een balletje te lokken.