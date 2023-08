Kikka: de eerste Japanse straaljager | Goof

Precies vandaag, maar dan in 1945, steeg de eerste Japanse straaljager ten hemel. Vaak wordt aangenomen dat de Kikka (sinaasappel-bloesem), een imitatie was van de Duitse Messerschmitt-262. De toestellen lijken inderdaad nogal veel op elkaar.

Licentiebouw van de Duitse jager was oorspronkelijk ook wel de bedoeling. Tekeningen en gegevens werden ‘halverwege’, in de buurt Balikpapan, Indonesië, van de ene op de andere onderzeeër overgedragen. Helaas, of misschien gelukkig: de Japanse onderzeeër werd op de terugweg naar het vaderland tot zinken gebracht, zodat de tekeningen Japan nooit bereikten (wat een bizar verhaal weer, mensen). Uiteindelijk werd het daarom toch een heel ander, vrijwel autonoom Japans ontwikkeld vliegtuig.

Op 7 augustus werd een proefvlucht uitgevoerd met slechts voor een kwartier pijnboompittenolie (!) in de tanks. Straalmotoren lopen zoals algemeen bekend is op van-alles-en-nog-wat. Die brandstof was een test op zich, met name omdat Japan aan het einde van de oorlog de toegang tot aardolie-bronnen in rap tempo aan het kwijtraken was. De Kikka vloog met succes twaalf minuten. Een tweede vlucht mislukte, omdat de hulp-startraketten maar op halve kracht liepen, en de piloot de start moest afbreken. De oorlog was voorbij voor er een derde proefvlucht gemaakt kon worden.

Er zijn aanwijzingen dat het de bedoeling was om de Kikka in te gaan zetten als kamikaze. Wat daarop zou kunnen wijzen is dat het toestel alleen een naam kreeg, en geen nummer, zoals andere militaire vliegtuigen.

In vergelijking met de schoonheid van de Me-262, volgens velen één van de mooiste vliegtuigen ooit, legt de Japanner het duidelijk af. De Kikka miste met name de kenmerkende driehoekige doorsnede van de romp van de Duitser, en de sierlijke pijlstelling van de vleugels.

Kizarazu Air Base, waar de eerste vlucht in 1945 plaatsvond, zou onlangs nog een primeur krijgen. De Japanse Ospreys – u weet wel, de in de VS gebouwde heli-hybrides – moesten er hun thuisbasis gaan krijgen. Maar gaat waarschijnlijk niet door wegens klachten over geluidsoverlast.

Saillant detail: eerste vlucht van de Kikka vond plaats de dag nadat de atoombom op Hiroshima geworpen werd.

Goof Bakker mijmert nog even door over de Kikka en aanverwante zaken..

Info: Han Gerritsen