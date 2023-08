Meer gevolgen mogelijk na vertrek Delta van Schiphol

Het vertrek van Delta Air Lines van Schiphol ligt op de loer. Taxibedrijf Van Dommelen uit Amstelveen ondervindt daar mogelijk de gevolgen van.

Eind vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat de luchtvaartmaatschappij en het bestuur van KLM met elkaar in gesprek waren over de toekomst. Het kabinet gaf vorig jaar aan het aantal vluchten op Schiphol te willen reduceren naar 440.000 per jaar. Na een aantal rechtszaken en een hoger beroep staat dat aantal voorlopig op jaarlijks 460.000, maar de reductie van 20.000 ligt nog altijd in het verschiet. Grote luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Delta, zullen hoogstwaarschijnlijk het hardst geraakt worden.

Frequent naar Schiphol

Schiphol was voor Delta de belangrijkste bestemming buiten de Verenigde Staten. De maatschappij vliegt meer dan honderd keer per week naar de luchthaven. Het cabinepersoneel verblijft dan ook regelmatig in Amsterdam. Van Dommelen zorgt voor het vervoer tussen hotels en de luchthaven. In totaal gaat het om dertig procent van haar omzet. Bij een reductie van het aantal vluchten op Schiphol zullen de gevolgen groot zijn. ‘Ik ga er heel erg last van hebben. Ik wil er eigenlijk niet aan denken als Delta zou vertrekken. Dat mogen we niet laten gebeuren’, vreest Casper Jansen, directeur van het bedrijf, in het programma Schiphol: essentieel of luchtkasteel? van NH Nieuws.

Alternatieven gezocht

Bij een krimp wordt gevreesd dat luchtvaartmaatschappijen alternatieven buiten Nederland zoeken. In de luchtvrachtsector bestaat de kans dat ze uitwijken naar andere luchthavens zoals Frankfurt en Luik. Ook Delta liet haar oog al vallen op een vliegveld over de grens. De airline zou in Parijs Charles de Gaulle een alternatief zien. ‘Zo’n vertrek van Delta? Als ze weg zijn, zijn ze weg. Delta inspireert daarmee dan ook veel andere luchtvaartmaatschappijen, want je verliest tegelijk de ‘hub-functie’ [uitgebreide overstapmogelijkheden -red] die Schiphol heeft’, aldus Jansen.