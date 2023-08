Piloot likt wonden: ‘Ik kan het niet begrijpen’

Een Embraer E190 van JetBlue kon ternauwernood een doorstart maken om een botsing met een Learjet 60 te voorkomen. De piloot van dat tweede toestel trekt het boetekleed aan.

Afgelopen week publiceerde de National Transportation Safety Board (NTSB) een rapport van het incident. Eind februari dit jaar wilde de E190 van JetBlue landen op Boston Logan Airport. Het toestel kreeg van de luchtverkeersleiding daarvoor toestemming. Die werd door de vliegers bevestigd. Op dat moment taxiede een Learjet 60 van Hob-A-Jet naar de startbaan. De machine moest baan 04R passeren, de landingsbaan waarop de E190 zou arriveren. De luchtverkeersleiding gaf aan dat de machine moest stoppen en het JetBlue-vliegtuig voor moest laten gaan. Echter, de vlieger van de Learjet reed baan 04R op waarna de E190 een go around moest maken.

Learjet-piloot reageert

Uit het onderzoek van de NTSB bleek dat de twee machines elkaar op tien meter naderden. Op een afbeelding is te zien dat de E190-cockpit overduidelijk de Learjet in zicht heeft. De luchtvaartautoriteit concludeerde dat de vlieger van het taxiënde toestel ‘oplijnen en wachten’ hoorde, maar dat hij ‘waarschijnlijk reageerde op goedkeuring, maar in zijn gedachte klaar was om op te stijgen’. De piloot, die geïdentificeerd werd als een 63-jarige man, geeft toe dat hij inderdaad al met zijn hoofd bij take-off zat. Hij reageert vol ongeloof. ‘Ik kan niet begrijpen wat er met me is gebeurd tijdens de klaring. Het enige dat in me opkomt is dat de koude temperatuur in Boston me beïnvloedde. Ik voelde me niet helemaal lekker en had een verstopte neus’, schrijft hij in een e-mail aan de NTSB aldus Reuters. Uiteindelijk liep het incident met een sisser af en landde de E190 na een rondje alsnog in Boston.