Activisten aangehouden op vliegbasis Volkel

Tien mensen zijn dinsdagochtend aangehouden op vliegbasis Volkel. Ze klommen over het hek en gingen op de start- en landingsbaan zitten. Ze voeren actie tegen kernwapens en CO2-uitstoot.

De Koninklijke Marechaussee meldde het voorval op X, voorheen Twitter: ‘Zojuist zijn er door de Luchtmacht Beveiliging op vliegbasis Volkel tien personen aangehouden. Zij zijn over het hek geklommen en op de start- en landingsbaan gaan zitten. De tien personen zijn door de beveiliging overgedragen aan de Marechaussee voor verder onderzoek.’ Onder de tien aangehouden activisten bevinden zich zes Amerikanen, drie Nederlanders en een Duitser.

Op bijgevoegde foto’s is te zien dat de activisten teksten op de baan hebben geschreven met krijt. Ook plakten ze twee artikelen van het non-proliferatieverdrag op de baan, aldus De Telegraaf. De personen voeren actie voor vrede en tegen kernwapens. Op Volkel liggen namelijk Amerikaanse nucleaire bommen opgeslagen. Om die reden landt er af en toe een C-17 van de Amerikaanse luchtmacht op de vliegbasis.

